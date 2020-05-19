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Espreso.tvОбществоОккупанты стреляли из запрещенных минометов вблизи Новотошковского и Орехово

Оккупанты стреляли из запрещенных минометов вблизи Новотошковского и Орехово


фото: pressjfo.news
Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Богдановки, Красногоровки и Тарамчука противник применял гранатометы различных систем.

По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новотошковского враг дважды открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов 120 мм и 82 мм, в общем выпустив 14 мин.

Недалеко от населенного пункта Орехово оккупанты выпустили по нашим позициям 12 мин 120 калибра и 26 мин 82 калибра, а также использовали крупнокалиберные пулеметы.

Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.

 

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