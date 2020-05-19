НБУ выпустит серебряную банкноту в 1000 грн

19 мая, 2020, 15:45

Национальный банк Украины 20 мая выпустит сувенирную банкноту из серебра, которая воспроизводит дизайн банкноты номиналом 1000 гривен

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Банкнота изготовлена из серебра 999,9 пробы, масса в чистоте - не менее 124,4 г, размеры: 133 × 66 × 1,35 мм, тираж - 300 штук. Элемент отделки банкноты - голограмма.

На сувенирной банкноте изображено: