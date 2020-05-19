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Espreso.tvОбществоНБУ выпустит серебряную банкноту в 1000 грн

НБУ выпустит серебряную банкноту в 1000 грн

Национальный банк Украины 20 мая выпустит сувенирную банкноту из серебра, которая воспроизводит дизайн банкноты номиналом 1000 гривен

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Банкнота изготовлена из серебра 999,9 пробы, масса в чистоте - не менее 124,4 г, размеры: 133 × 66 × 1,35 мм, тираж - 300 штук. Элемент отделки банкноты - голограмма.

На сувенирной банкноте изображено:

  • портрет Владимира Вернадского (1863-1945) - всемирно известного ученого-естествоиспытателя, основоположника комплекса современных наук о Земле - геохимии и биогеохимии, мыслителя, философа, первого президента Украинской академии наук (лицевая сторона)
  • здание Президиума Национальной академии наук Украины (обратная сторона).
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