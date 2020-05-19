Нацсовет по инвестициям назвала наиболее перспективные отрасли экономики

19 мая, 2020, 11:03

Самые лучшие перспективы развития в Украине имеет производство пищевых продуктов, текстильное производство, производство одежды, производство фармацевтических продуктов, производство компьютеров, электронной и оптической продукции

Об этом говорится в пресс-релизе Национального инвестиционного совета по проведенному анализу секторов экономики Украины, имеющих наибольшие перспективы дальнейшего роста и привлечения иностранных инвестиций.

"По результатам анализа секторов экономики Украины были определены следующие виды экономической деятельности, которые имеют наибольшие перспективы дальнейшего роста и привлечения иностранных инвестиций: производство пищевых продуктов; текстильное производство; производство одежды производство фармацевтических продуктов; производство компьютеров, электронной и оптической продукции; производство электрического оборудования; производство мебели; предприятия по выращиванию однолетних и двухлетних культур; предприятия телекоммуникаций (электросвязь), предприятия, занимающиеся компьютерным программированием и связанным консультированием", - отметила руководитель Офиса Национального инвестиционного совета Ольга Магалецкая.

Она добавила, что анализ был проведен за 2010-2018 годы на основе показателей динамики объемов реализованной продукции, капитальных инвестиций и чистой прибыли предприятий.

По словам руководителя Офиса, указанные отрасли были выбраны из-за наилучшего соотношения роста чистой прибыли к росту капитальных инвестиций. Кроме того, учитывалась скорость выхода из кризиса 2014 года, количество лет с положительной чистой прибылью (более четырех лет).

К примеру, в сфере производства пищевых продуктов объем реализованной продукции рос ежегодно на протяжении исследуемого периода, и за 9 лет его рост составил 239%. Капитальные инвестиции в отрасль за 9 лет увеличились на 326%, чистая прибыль - на 4586%.