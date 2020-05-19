МИД Украины подаст меморандум к трибуналу ООН по захвату моряков в Керченском проливе

19 мая, 2020, 17:19

Министерство иностранных дел Украины 22 мая подаст в Международный трибунал по морскому праву ООН Меморандум по делу о захвате моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года

Об этом в комментарии Укринформу заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

"Прежде всего хотел бы развеять все конспирологические теории измены, которые ходили сетью последнее время: мы работаем над этим кейсом против России в полном объеме, ни один процесс не остановлен, все материалы к судебным слушаниям готовятся, команда работает на "отлично". 22 мая Украина должна подать свой меморандум в деле против России из-за ее захвата и задержания трех украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей. Детали сообщим в день подачи меморандума ", - сказал дипломат.

Он заверил, что работа над документом продолжается по графику.

"На прошлой неделе мы провели очень плодотворную встречу с юридическими советниками Украина - сверили часы, обсудили стратегические и тактические шаги в нашей общей борьбе против Российской Федерации. На сегодняшний момент мы финализируют текст меморандума и завершаем процесс сбора доказательств", - отметил Енин.

В этом контексте он напомнил, что Украина еще 1 апреля 2019 уведомила РФ о споре и основаниях иска, на основе которых был основан процесс создания Арбитражного трибунала, как это предусмотрено Конвенцией ООН по морскому праву.

"Но мы на этом не останавливаемся несмотря на то, что наши моряки и наши корабли вернулись домой. Наша цель - это четкое решение Международного арбитражного трибунала о нарушении российской стороной требований международного морского права. Более того, мы хотим получить от России гарантии, что она будет воздерживаться от таких нарушений, а также чтобы она оплатила надлежащую компенсацию морякам, Военно-Морским силам и Украины ", - подчеркнул Енин.

Заместитель министра сообщил, что после 22 мая Россия будет иметь три месяца на выражение своих возражений относительно юрисдикции.

"Решение о дальнейшем течении рассмотрения дела принимать уже Арбитражный суд. Он может разделить процесс на две стадии - юрисдикционную и по сути, или рассматривать дело как единое целое. Финальное решение по этому делу мы ожидаем где-то в середине 2023", - спрогнозировал дипломат.