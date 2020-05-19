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Espreso.tvОбществоМенять валюту и выпускать карточки: Рада предварительно позволила Укрпочте предоставлять новые финансовые услуги

Менять валюту и выпускать карточки: Рада предварительно позволила Укрпочте предоставлять новые финансовые услуги

Верховная Рада поддержала проект закона №2788-Д, который позволяет Укрпочте проводить финансовые операции, в первом чтении

За соответствующий законопроект в первом чтении проголосовали 232 нардепа, передает Еспресо.TV

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно финансовых услуг в области почтовой связи" предлагает разрешить "Укрпочте" открывать и обслуживать почтовые счета, осуществлять валютообменные операции и выпускать платежные карты.

Авторами законопроекта являются ряд нардепов от различных политических партий. Большинство из них входят в "Слугу народа" - в частности, первый вицеспикер Руслан Стефанчук , Александр Корниенко, Никита Потураев, Евгения Кравчук, Александр Скичко, Максим Куницкий и тому подобное.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о недостаточной зоне покрытия банков Украины. В частности, только 6% территории страны покрыто зоной обслуживания банков.

Как пояснили в Укрпочте, благодаря этому закону украинцы получат базовые финансовые услуги:

  • смогут открывать депозиты, чтобы хранить деньги,

  • смогут оплачивать карточкой коммунальные и другие услуги,

  • смогут получать пенсию, соцпомощь, зарплату, торговую выручку,

  • смогут присоединиться к рынку онлайн-торговли.

По словам представителей Укрпочты, после открытия почтовых счетов доступ к вышеуказанным услугам получат не менее 37% населения Украины.

"С открытием почтовых счетов очевидная польза для государства - практически до нуля (на 2 миллиарда гривен) сократятся ежегодные затраты на доставку и выплату пенсий, пособий, субсидий. Также мы не будем с ними конкурировать с банками, потому что 80% нашей сети расположены в селах, где нет ни банковских отделений, ни банкоматов ", - отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

В то же время в Нацбанке выступили против принятия этого законопроекта:

"Это нелогично. Роль государства в банковском секторе должна уменьшаться, а не расти. Уменьшение роли государства будет способствовать конкуренции и, соответственно, повышению качества финансовых услуг. Сегодня доля государства - 55%. Мы совместно с Правительством планируем ее уменьшить до 25% к 2025 году благодаря частичной приватизации госбанков. Расширение статуса Укрпочты - это шаг к увеличению монополии государства в финсекторе, а не шаг к конкуренции ", - пояснили в НБУ.

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