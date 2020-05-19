Медикам компенсируют зарплату за время пребывания на самоизоляции, - Фонд соцстрахования
Об этом сообщает пресс-служба Фонда соцстраха.
Соответствующий закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни (COVID-19)" вступил в силу сегодня, 19 мая.
Размер пособия для медицинских работников не зависит от продолжительности страхового стажа, финансирование осуществляется на основании больничного листа с указанием причины нетрудоспособности "изоляция от COVID-19-11". При оформлении заявления-расчета, работодатель указывает причину нетрудоспособности - 11, то есть изоляция от COVID-19.
Право на компенсацию утраченного за время изоляции от коронавирусной болезни заработка имеют все застрахованные лица. Но размер выплат от фонда для них составляет 50% среднего дохода независимо от продолжительности страхового стажа, начиная с шестого дня нетрудоспособности (первые 5 дней финансирует работодатель).
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