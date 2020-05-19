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Espreso.tvОбществоЛяшко назвал группы лиц, которые будут тестировать на коронавирус

Ляшко назвал группы лиц, которые будут тестировать на коронавирус

МЗ в ближайшее время начнет обязательное тестирование всех, кто имеет симптомы COVID-19, а также контактных лиц, людей, которые планово госпитализируются, медиков и работников силовых структур

Об этом заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в эфире одного из телеканалов, передает "УНИАН".

По словам Ляшко, в законе об обязательном тестировании, подписанном президентом Украины Владимиром Зеленским, прописаны группы риска, которые подлежат обязательному тестированию, а также дано указание МЗ обновлять все алгоритмы тестирования, как только меняет такие алгоритмы Всемирная организация здравоохранения.

"Сейчас будут подлежать тестированию те, кто имеет симптомы, кто контактировал с коронавирусом, кто идет на плановую госпитализацию, медицинские работники, силовые ведомства. Это группы риска, которые должны тестироваться на коронавирус", - заявил он.

"Мы сейчас уже обновляем алгоритмы тестирования, и в ближайшее время министр здравоохранения подпишет новый алгоритм тестирования, и мы уже начинаем выполнять закон, подписанный президентом", - отметил Ляшко.

Напомним, по состоянию на 9:00 утра вторника, 19 мая, в Украине зафиксировали 260 новых случаев заражения COVID-19

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