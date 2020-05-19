Курс валют: гривня снова укрепилась
19 мая, 2020, 09:26
Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 7 копеек
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, по состоянию на 19 мая официальный курс установлен на уровне 26,57 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,79 гривни за евро. По состоянию на 18 мая курс был 28,77 гривни.
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