Курс валют: гривня снова укрепилась

19 мая, 2020, 09:26

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 7 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 19 мая официальный курс установлен на уровне 26,57 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,79 гривни за евро. По состоянию на 18 мая курс был 28,77 гривни.