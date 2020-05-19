Крымского политзаключенного Сейтосманова этапировали в Россию для отбывания 17-летнего заключения

19 мая, 2020, 22:51

Крымского политзаключенных Энвера Сейтосманова этапировали в российскую колонию

Об этом активистам "Крымской солидарности" сообщил адвокат Эмиль Курбединов.

"Куда ФСИН доставит его в конце, мы не знаем. Об этом, как правило, становится известно только после того, как ФСИН письменно сообщает родственникам, или в колонии администрация предоставляет возможность осуществить официальный звонок. Будем держать ситуацию на контроле", - отметил адвокат.