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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Киевской области: две больницы не принимают новых больных

Коронавирус в Киевской области: две больницы не принимают новых больных


фото: reuters
Васильковская и Бородянская центральные районные больницы прекратили госпитализацию новых больных из-за обнаружения COVID-19

Об этом на брифинге сказал в.и.о. главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, сообщает "Укринформ".

"Закрыта на госпитализацию Васильковская центральная районная больница. У больной, находившейся в реанимации, обнаружили коронавирус. Сделали ПЦР-тесты 41 контактному лицу. Больница прекратила госпитализацию новых больных. В отделении реанимации осуществлена дезинфекция", - сказал Володин.

Он отметил, что 75 пациентов, находящихся в лечебном корпусе, готовятся к выписке и предупреждены о необходимости изоляции на 14 дней.

Поток пациентов на госпитализацию перераспределен в Обуховскую и Фастовскую центральные районные больницы.

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