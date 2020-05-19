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Espreso.tvОбществоКомары и мухи не переносят COVID-19 - МЗ

Комары и мухи не переносят COVID-19 - МЗ


фото: reuters
В Министерстве здравоохранения сообщили, что нет никакой информации, которая бы указывала на то, что комары и мухи переносят коронавирус

Об этом со ссылкой на материалы ЮНИСЕФ Украина сообщил Минздрав в Telegram.

"Домашние мухи и комары не переносят коронавирус. По крайней мере за всю эпидемию COVID-19 нет ни одного подтвержденного случая заболевания из-за этих насекомых", - говорится в сообщении.

 

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