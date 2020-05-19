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Espreso.tvСпортКлуб Ракицкого подписал контракт с бывшим заключенным

Клуб Ракицкого подписал контракт с бывшим заключенным


фото: Getty Images
Скандальный российский форвард Александр Кокорин подписал новый контракт до конца сезона с питерским "Зенитом"

Об этом сообщает sports.ru

Генеральный директор питерского клуба Александр Медведев отметил, что клуб принял такое решение, чтобы позволить форварду продолжить выступать на правах аренды за "Сочи".

"В соответствии с рекомендациями УЕФА и Ассоциации европейских клубов, с целью доигрывания всех чемпионатов рекомендовано продолжить заканчивающиеся контракты на период до конца текущего сезона. Что и сделано в случае с Александром Кокориным. Его контракт с "Зенитом" продлен на период доигрывания, и договор аренды с "Сочи" тоже продолжен ", - сказал Медведев.

В сентябре 2019 форвард вышел из тюрьмы (прим. - был осужден за драку) и вернулся в "Зенит", однако клуб отдал его в аренду в "Сочи". За новый клуб 29-летний россиянин провел 4 матча и забил 3 мяча.

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