Клуб Ракицкого подписал контракт с бывшим заключенным

19 мая, 2020, 22:17

Скандальный российский форвард Александр Кокорин подписал новый контракт до конца сезона с питерским "Зенитом"

Об этом сообщает sports.ru

Генеральный директор питерского клуба Александр Медведев отметил, что клуб принял такое решение, чтобы позволить форварду продолжить выступать на правах аренды за "Сочи".

"В соответствии с рекомендациями УЕФА и Ассоциации европейских клубов, с целью доигрывания всех чемпионатов рекомендовано продолжить заканчивающиеся контракты на период до конца текущего сезона. Что и сделано в случае с Александром Кокориным. Его контракт с "Зенитом" продлен на период доигрывания, и договор аренды с "Сочи" тоже продолжен ", - сказал Медведев.

В сентябре 2019 форвард вышел из тюрьмы (прим. - был осужден за драку) и вернулся в "Зенит", однако клуб отдал его в аренду в "Сочи". За новый клуб 29-летний россиянин провел 4 матча и забил 3 мяча.