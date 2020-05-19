Хакерская атака на авиакомпанию: сломали личные данные 9 млн клиентов EasyJet

19 мая, 2020, 20:35

Хакеры взломали личные данные 9 млн клиентов одной из крупнейших европейских бюджетных авиалиний EasyJet

Об этом заявили в авиакомпании, сообщает Sky News .

"Нет никаких доказательств того, что любая личная информация любого характера была использована, но ... мы находимся на связи с примерно 9 млн клиентов, чьи данные о путешествиях были раскрыты, чтобы сообщить им о мерах защиты, которые могут минимизировать любой риск возникновения потенциального мошенничества ... мы сожалеем, что это произошло, и мы хотели бы заверить клиентов, что мы очень серьезно относимся к безопасности их информации ", - говорится в сообщении

Отмечается, в ходе кибератаки адрес электронной почты и данные о путешествиях девяти миллионов человек были раскрыты вместе с данными кредитных карт более чем 2 тыс. 200 клиентов.

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