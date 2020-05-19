Годовщина депортации: в Крыму вандалы разрушили могилы на крымскотатарском кладбище

19 мая, 2020, 08:19

В селе Владиславовка Нижнегорского района Крыма на мусульманском кладбище обнаружены разрушенные надгробные камни

Об этом рассказала адвокат Эмине Авамилева со ссылкой на местных жителей, которые обнаружили разбитые могилы своих родных, сообщают Крим.Реалии .

По словам Авамилева, крымские татары обратились в правоохранительные органы, однако там считают это "внутрисемейным конфликтом".

"Родственники на мусульманском кладбище обнаружили разрушенные надгробные камни. Это около 5-6 надгробных камней. Когда они обратились в правоохранительные органы, там признали, что это внутрисемейный конфликт", - сообщила адвокат.

Авамилева не исключает, что это провокация. Потому как надгробные камни были разрушены накануне годовщины геноцида крымскотатарского народа.

"Какие бы внутренние семейные конфликты не происходили, у крымских татар не принято так разбираться друг с другом, тем более надругаться над захоронениями. Такого в истории крымских татар нет. Это не принято у нас, у мусульман, так цинично глумиться над захоронениями", - подчеркнула Авамилева.

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