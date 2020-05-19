Годовщина депортации: в Крыму вандалы разрушили могилы на крымскотатарском кладбище
Об этом рассказала адвокат Эмине Авамилева со ссылкой на местных жителей, которые обнаружили разбитые могилы своих родных, сообщают Крим.Реалии .
По словам Авамилева, крымские татары обратились в правоохранительные органы, однако там считают это "внутрисемейным конфликтом".
"Родственники на мусульманском кладбище обнаружили разрушенные надгробные камни. Это около 5-6 надгробных камней. Когда они обратились в правоохранительные органы, там признали, что это внутрисемейный конфликт", - сообщила адвокат.
Авамилева не исключает, что это провокация. Потому как надгробные камни были разрушены накануне годовщины геноцида крымскотатарского народа.
"Какие бы внутренние семейные конфликты не происходили, у крымских татар не принято так разбираться друг с другом, тем более надругаться над захоронениями. Такого в истории крымских татар нет. Это не принято у нас, у мусульман, так цинично глумиться над захоронениями", - подчеркнула Авамилева.
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- Напомним, что 18 мая была 76-я годовщина депортации крымскотатарского народа.
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