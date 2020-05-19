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Espreso.tvОбществоГод президентства: Зеленский 20 мая проведет пресс-конференцию

Год президентства: Зеленский 20 мая проведет пресс-конференцию

В среду, 20 мая, в 10:30 начнется пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.

Пресс-конференция состоится в парковой части Мариинского дворца. Вход через Мариинский парк со стороны Кабинета министров.

"В связи с карантинными мероприятиями, внедренными в стране для противодействия распространению эпидемии COVID-19, количество представителей средств массовой информации, которые смогут принять участие в мероприятии, будет ограниченным", - заявили в пресс-службе.

Ранее в пресс служба Зеленского заявляли, что президент проведет пресс-конференцию по итогам своего первого года пребывания у власти.

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