Главарю террористов "ДНР" сообщили о подозрении в похищении работника прокуратуры Славянска
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
"Установлено, что 2 июня 2014 по приказу 44-летнего руководителя террористической организации" ДНР ", которая контролируется Вооруженными силами РФ, неустановленными следствием лицами незаконно задержан работник Славянской межрайонной прокуратуры", - говорится в материалах досудебного расследования.
По данным следствия, в течение следующих двух недель террористы силой удерживали пленного прокурора в различных административных зданиях захваченного города.
Сейчас открыто уголовное производство по факту незаконного лишения свободы человека по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.146 УК Украины), досудебное расследование продолжается.
Отметим, в прокуратуре не называют фамилию подозреваемого, однако, по данным ТСН, вероятно, речь идет о террористе и военном преступнике Игоре Гиркине-Стрелкове.
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