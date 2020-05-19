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Espreso.tvОбществоГлаварю террористов "ДНР" сообщили о подозрении в похищении работника прокуратуры Славянска

Главарю террористов "ДНР" сообщили о подозрении в похищении работника прокуратуры Славянска

Главарю одного из незаконных подразделений вооруженных формирований "ДНР" заочно объявили подозрение в лишении свободы работника местной прокуратуры

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Установлено, что 2 июня 2014 по приказу 44-летнего руководителя террористической организации" ДНР ", которая контролируется Вооруженными силами РФ, неустановленными следствием лицами незаконно задержан работник Славянской межрайонной прокуратуры", - говорится в материалах досудебного расследования.

По данным следствия, в течение следующих двух недель террористы силой удерживали пленного прокурора в различных административных зданиях захваченного города.

Сейчас открыто уголовное производство по факту незаконного лишения свободы человека по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.146 УК Украины), досудебное расследование продолжается.

Отметим, в прокуратуре не называют фамилию подозреваемого, однако, по данным ТСН, вероятно, речь идет о террористе и военном  преступнике Игоре Гиркине-Стрелкове.

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