Геращенко: У Зеленского разрушили иновещание, чтобы показывать проекты "95 квартала" за средства налогоплательщиков

19 мая, 2020, 19:56

Власть Зеленского подменила качественное информационное иновещание, которое помогало рассказывать миру о событиях в Украине, русскоязычным развлекательным телеканалом, на котором можно "крутить" "95 квартал"

Об этом заявила соглава фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко в своем видео-блоге.

"Год назад Зеленский и "Слуги" пообещали как выдающиеся коммуникаторы новую информационную политику и стратегию борьбы за умы на оккупированных территориях. Сегодня мы видим эту политику во всей красе - принят закон о системе иновещания в Украине, которым на самом деле уничтожен единый государственный англоязычный телеканал, все эти годы давал незаангажированную информацию о борьбе Украины за восстановление территориальной целостности и суверенитета на английском и других иностранных языках на весь мир ", - подчеркнула она.

"Что создано сегодня? Русскоязычный развлекательный канал на деньги налогоплательщиков. Теперь каждый украинец платит за то, чтобы русскоязычный канал с легким развлекательным контентом наполнялся "Сватами" и другими продуктами" 95 квартала ", - сказала соглава фракции.

"Как удалось деформировать общественное мнение, год назад в Украине уже все увидели по результатам выборов. Теперь на оккупированные территории будут транслировать "Сваты", где в главных ролях те, кто оправдывают аннексию Крыма, и другой "квартал". И не будет там никакой серьезной информации о том, что происходит в Украине ", - добавила Ирина Геращенко.

Соглава фракции отметила, что созданный развлекательный телеканал по сути является платформой для продажи продукции "95 квартала", ведь она является русскоязычной.

"На самом деле это продолжение политики "какая разница ". Не получилось в марте, когда пытались в Минске провести консультативный совет, из-за сопротивления "Еропейской Солидарности". Не получилось платформа Сивохи из-за сопротивления общественности - теперь идет новая тема. Будут запускать через "иновещание" на оккупированные территории "Сваты", "Квартал", но за деньги налогоплательщиков. То есть Зеленский будет и свою идеологию туда внедрять, но еще и его компания будет от этого деньги получать. Этакая торговля на крови сериалам ", - подчеркнула она.

Также Геращенко подчеркнула, что интервью Дмитрия Гордона с представителями оккупационной власти Донбасса и Крыма являются недопустимыми.

"Где сопротивление общественности? Она молчит ... Так же как и молчит согласно интервью Гордона. Гордон оправдывает, что он это делал на заказ спецслужб, чтобы помочь им передать информацию о преступлениях коллаборационистов и террористов в Гаагу. Какие у нас спецслужбы, если им нужен Гордон, чтобы собрать доказательства о захвате Донецка, Луганска и о том, что Поклонская фальсифицировала дела против крымских татар и украинцев. Собственно сегодня Гордона оправдывают, даже советники Зеленского. Это действительно специальная миссия - спецоперация по возвращению подонков в украинское информационное пространство. Ну, а потом продолжение тезиса "один народ". Мы должны этому противостоять ", - отметила Ирина Геращенко.