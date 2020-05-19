Футболист "Милана" Ибрагимович показал, как выглядит в образе культового кинозлодея

19 мая, 2020, 21:21

Шведский форвард итальянского "Милана" Златан Ибрагимович обнародовал фото в образе культового кинозлодея Джокера

Фото Ибрагимович опубликовал в Instagram.

"Наполовину бог, наполовину дьявол", - подписал фото футболист итальянского "Милана".

В нынешнем сезоне 38-летний Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу. Футболист присоединился к команде во время зимнего межсезонья.

25 марта стало известно, что Ибрагимович после завершения игровой карьеры планирует стать футбольным агентом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb