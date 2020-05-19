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Espreso.tvСпортФутболист "Милана" Ибрагимович показал, как выглядит в образе культового кинозлодея

Футболист "Милана" Ибрагимович показал, как выглядит в образе культового кинозлодея


фото: Getty Images
Шведский форвард итальянского "Милана" Златан Ибрагимович обнародовал фото в образе культового кинозлодея Джокера

Фото Ибрагимович опубликовал в Instagram.

"Наполовину бог, наполовину дьявол", - подписал фото футболист итальянского "Милана".

В нынешнем сезоне 38-летний Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу. Футболист присоединился к команде во время зимнего межсезонья.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Half God Half Devil

Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

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