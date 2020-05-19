Футболист "Милана" Ибрагимович показал, как выглядит в образе культового кинозлодея
19 мая, 2020, 21:21
Шведский форвард итальянского "Милана" Златан Ибрагимович обнародовал фото в образе культового кинозлодея Джокера
Фото Ибрагимович опубликовал в Instagram.
"Наполовину бог, наполовину дьявол", - подписал фото футболист итальянского "Милана".
В нынешнем сезоне 38-летний Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу. Футболист присоединился к команде во время зимнего межсезонья.
- 25 марта стало известно, что Ибрагимович после завершения игровой карьеры планирует стать футбольным агентом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-
-
Читайте также
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-