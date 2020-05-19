Если маршрутчики необоснованно повысят тарифы, то власти Киева обратятся в Антимонопольный комитет

19 мая, 2020, 14:17

Столичная власть будет обращаться в Антимонопольный комитет, если частные перевозчики необоснованно повысят цены на проезд

Об этом на брифинге заявил киевский городской глава Виталий Кличко, сообщает Еспресо.TV .

"Перед тем, как повысить стоимость проезда, перевозчики должны минимум за 7 рабочих дней предупредить о своих намерениях, а также предоставить все документы, обосновывающие любое повышение. Обязательно повышение стоимости должны проверить контролирующие органы, в частности Антимонопольный комитет. Насколько мне известно, таких обращений от частных перевозчиков в контролирующие органы не было", - сказал Кличко.

По его словам, если частные перевозчики "попытаются необоснованно, с потолка сформировать новые тарифы, мы будем обращаться в Антимонопольный комитет".

Кличко отметил, что столичная власть не имеет полномочий согласовывать тарифы автобусных маршрутов, работающих в режиме маршрутного такси.

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