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Espreso.tvОбществоЕрмак и Кулеба планируют поездку в Берлин на переговоры относительно Донбасса, - СМИ

Ермак и Кулеба планируют поездку в Берлин на переговоры относительно Донбасса, - СМИ


фото: president.gov.ua
Глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 2 июня планируют отправиться в Берлин на переговоры по урегулированию конфликта в ОРДЛО

Об этом сообщают источники РБК-Украина .

По информации источника, Ермак и Кулеба проведут встречу с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, а также с помощником по внешнеполитическим вопросам канцлера Ангелы Меркель Яном Хеккером.

Сообщается, что переговоры будут касаться минского и нормандского формата по урегулированию на Донбассе.

  • Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что его переговоры с помощником канцлера Германии Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на Донбассе "состоялись конструктивно" .
  • В Украине знали о переговорах заместителя главы Администрации президента России Дмитрия Козака в Берлине относительно войны на Донбассе.
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