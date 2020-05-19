Ермак и Кулеба планируют поездку в Берлин на переговоры относительно Донбасса, - СМИ

19 мая, 2020, 15:30

Глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 2 июня планируют отправиться в Берлин на переговоры по урегулированию конфликта в ОРДЛО

Об этом сообщают источники РБК-Украина .

По информации источника, Ермак и Кулеба проведут встречу с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, а также с помощником по внешнеполитическим вопросам канцлера Ангелы Меркель Яном Хеккером.

Сообщается, что переговоры будут касаться минского и нормандского формата по урегулированию на Донбассе.