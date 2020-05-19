Ермак и Кулеба планируют поездку в Берлин на переговоры относительно Донбасса, - СМИ
19 мая, 2020, 15:30
Глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 2 июня планируют отправиться в Берлин на переговоры по урегулированию конфликта в ОРДЛО
Об этом сообщают источники РБК-Украина .
По информации источника, Ермак и Кулеба проведут встречу с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, а также с помощником по внешнеполитическим вопросам канцлера Ангелы Меркель Яном Хеккером.
Сообщается, что переговоры будут касаться минского и нормандского формата по урегулированию на Донбассе.
- Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что его переговоры с помощником канцлера Германии Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на Донбассе "состоялись конструктивно" .
- В Украине знали о переговорах заместителя главы Администрации президента России Дмитрия Козака в Берлине относительно войны на Донбассе.
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