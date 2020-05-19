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Espreso.tvОбществоЭлектрички под угрозой: Укрзализныця недополучила от регионов более 500 млн

Электрички под угрозой: Укрзализныця недополучила от регионов более 500 млн


фото: kiev.vgorode
По итогам последних пяти кварталов "Укрзализныця" не получила от местных органов власти более 0,5 млрд грн компенсаций за перевозку льготников

Об этом сообщила пресс-служба компании.

По словам и.о. председателя правления "Укрзализныци" Ивана Юрика, такая ситуация ставит под угрозу восстановление пригородного сообщения.

"Призываем местные органы самоуправления, с которыми заключены контракты, безотлагательно погасить задолженность. Это станет залогом своевременного и полного восстановления пригородного железнодорожного сообщения в ваших регионах после завершения карантина. Укрзализныця всегда готова к диалогу и выполнению своих социальных обязанностей, однако это должно происходить на равных условиях и с соблюдением всех норм законодательства", - отметил он.

В компании напомнили, что согласно закону убытки от перевозки льготников в пригородном сообщении должны возмещаться за счет местных бюджетов.

Сообщается, что за 2019 г. уровень компенсации за перевозку льготников в пригородном сообщении составил 112,3 млн грн (21,8%), долг - 403,4 млн грн. В первом квартале 2020 г. ситуация с погашением убытков от льготных перевозок в пригородном сообщении только ухудшилась: компенсировано - 14,6 млн грн (12,8%), долг - 99,1 млн грн.

Лидерами антирейтинга по погашению долгов в 2019 году и первом квартале 2020 стали город Киев, который не делал никаких выплат с 59 млн грн задолженности, Львовская область, которая должна железнодорожникам за указанный период 61,4 млн грн с 68,7 млн грн общей суммы предоставляемых услуг, и Харьковская область - долг 61,2 млн грн из общей суммы в 68 млн грн.

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