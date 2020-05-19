Экс-вице-премьера Казахстана назначили топ-менеджером Нафтогаза

19 мая, 2020, 10:22

Бывший вице-премьер-министр Казахстана Санжар Жаркешов назначен заместителем директора дивизиона разведки и добычи группы Нафтогаз Украины

Об этом сообщили в компании Укргаздобыча .

Жаркешов закончил Казахский университет экономики и торговли в 2009 году по специальности финансы и Техасский университет в 2010 году по специальности нефтегазовый инжиниринг.

В 2010-2016 годах как специалист по бурению работал в подразделениях компании Exxon Mobil в США, Казахстане, Ираке и России.

В 2016-2018 годах работал в компаниях Merlin ERD и McKinsey.

С августа 2019 до марта 2020 Жаркешов был вице-премьер-министром экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.