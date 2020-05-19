 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЭкс-вице-премьера Казахстана назначили топ-менеджером Нафтогаза

Экс-вице-премьера Казахстана назначили топ-менеджером Нафтогаза


фото: Нафтогаз
Бывший вице-премьер-министр Казахстана Санжар Жаркешов назначен заместителем директора дивизиона разведки и добычи группы Нафтогаз Украины

Об этом сообщили в компании Укргаздобыча .

Жаркешов закончил Казахский университет экономики и торговли в 2009 году по специальности финансы и Техасский университет в 2010 году по специальности нефтегазовый инжиниринг.

В 2010-2016 годах как специалист по бурению работал в подразделениях компании Exxon Mobil в США, Казахстане, Ираке и России.

В 2016-2018 годах работал в компаниях Merlin ERD и McKinsey.

С августа 2019 до марта 2020 Жаркешов был вице-премьер-министром экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 мая, 2020 вторник

18 мая, 2020 понедельник

больше новостей

19 мая, 2020 вторник

18 мая, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать