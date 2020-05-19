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Espreso.tvОбществоДистанция и средства защиты: Кличко назвал условия проезда пассажиров в метро

Дистанция и средства защиты: Кличко назвал условия проезда пассажиров в метро


фото: tsn
В метро в Киеве пассажиров будут пускать при наличии масок и перчаток, нужно будет соблюдать дистанцию

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает РБК-Украина.

Кличко отметил, что после восстановления работы не нужно пользоваться метро без необходимости.

"Потому что, заходя в общественный транспорт, вы попадаете в зону риска. Во-вторых, обязательно маски, по возможности - перчатки. Более того, в метрополитене мы уже разметили дистанцию, которой необходимо придерживаться при подходе к кассам и на перронах. И призываем всех соблюдать ключевые правила безопасности ", - подчеркнул Кличко.

  • Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власть готова запустить в работу метрополитен со следующего понедельника, 25 мая .
  • Премьер Денис Шмыгаль заявил, что метро в Киеве возобновит работу с 25 мая.
  • Киевское метро откажется от жетонов после карантина.

 

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