Дистанция и средства защиты: Кличко назвал условия проезда пассажиров в метро
19 мая, 2020, 17:35
В метро в Киеве пассажиров будут пускать при наличии масок и перчаток, нужно будет соблюдать дистанцию
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает РБК-Украина.
Кличко отметил, что после восстановления работы не нужно пользоваться метро без необходимости.
"Потому что, заходя в общественный транспорт, вы попадаете в зону риска. Во-вторых, обязательно маски, по возможности - перчатки. Более того, в метрополитене мы уже разметили дистанцию, которой необходимо придерживаться при подходе к кассам и на перронах. И призываем всех соблюдать ключевые правила безопасности ", - подчеркнул Кличко.
- Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власть готова запустить в работу метрополитен со следующего понедельника, 25 мая .
- Премьер Денис Шмыгаль заявил, что метро в Киеве возобновит работу с 25 мая.
- Киевское метро откажется от жетонов после карантина.
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