Дезинфекции за пять секунд: в Харькове создали кабину для очистки от вирусов

19 мая, 2020, 13:46

В Харькове разработали туннельную кабину для дезинфекции людей, которая не пропускает вирусы

Об этом сообщает Укринформ .

Отмечается, что процесс дезинфекции длится пять секунд - и можно выходить, при этом ваша одежда, руки, ноги, лицо остаются сухими.

Разработчики отмечают, что насос высокого давления превращает раствор дезинфицирующей жидкости в туман, который способен заполнить каждый микрон поверхности, а значит, очистить ее от микробов и вирусов.

"Подобные кабины сейчас, в период карантина, используются в разных странах мира - от Турции до Китая. Мы позаимствовали только идею, но насытили ее собственными инновациями. Например, у нас установлен датчик температуры тела, и при слишком высоком показателе предупреждает красная подсветка. Также является бесконтактный дезинфектор для рук, является система оповещения готовности кабины к очередной дезинфекции, установлен поддон для сбора отработанной жидкости ", - отмечает один из разработчиков Борис Цеханский.

Он отметил, что такие кабины могут быть установлены в помещении и на улице, в метро и аэропорту, причем габариты позволяют проходить через такой контроль даже матери с детской коляской.

Фото: Укринформ

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