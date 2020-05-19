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Espreso.tvОбществоДепутаты хотят ввести сбор за вылет пассажиров

Депутаты хотят ввести сбор за вылет пассажиров


фото: reuters
Верховная Рада приняла за основу законопроект №2424 "О внесении изменений в Воздушный кодекс Украины относительно усовершенствования механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, который отправляется или прибывает в аэропорт Украины"

За документ проголосовали 237 нардепов, передает РБК-Украина .

Документом предлагается определить на законодательном уровне особенности взимания государственной пошлины за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправляемого или прибываемого в аэропорт Украины.

В пояснительной записке указано, что законопроект соответствует международной практике, в том числе опыту ведущих государств мира (Испания, Великобритания, Франция, Германия, Австрия, США, Китай, Австралия, Узбекистан и т.д.), и учитывает политику Международной организации гражданской авиации ( ICAO) по вопросу налогообложения в сфере международного воздушного транспорта.

Законопроектом предусмотрено:

  • закрепление в терминологическом аппарате (статья 1 Воздушного кодекса Украины) понятие "государственная пошлина с субъекта авиационной деятельности";

  • дополнение Воздушного кодекса статьей 121, которой определяются особенности взимания государственной пошлины за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправляемого или прибывает в аэропорт Украины;

  • установление ответственности за нарушение порядка или сроков уплаты государственных сборов из субъектов авиационной деятельности, определенных этим кодексом.

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