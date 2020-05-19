Цена на автогаз стремительно пересекла отметку 9 грн
19 мая, 2020, 17:31
19 мая розничные сети заправок повысили цены на автогаз в среднем на 13 копеек за литр - до 9,01 грн за литр
Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
В частности, в сетях OKKO и WOG автогаз подорожал на 33 и 32 коп / л - до 9,71 и 9,97 грн / л соответственно.
Кроме этого, на 10-40 коп / л стоимость выросла, в частности, на АЗС AMIC, Shell, UPG, BVS, SUN OIL, Mango и Motto.
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