Бороться за украинские интересы в ПАСЕ становится труднее, - Ясько

19 мая, 2020, 07:55

Украинской стороне становится все труднее противостоять российской пропаганде и бороться за национальные интересы на международной арене, в частности в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)

Об этом заявила руководитель постоянной делегации в ПАСЕ, народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько, сообщает Укринформ .

"Как человек, который занимается нашей позицией в ПАСЕ, я понимаю, насколько украинской стороне становится труднее от того, когда появляются такие нарративы, как включение представителей ОРДЛО в переговорный процесс. Нам постоянно нужно говорить о том, что никаких террористов никто не будет включать, что нам нужны настоящие представители Донецкой и Луганской "республик". Но здесь возникает много опасностей: я не до конца понимаю, что значит "включать настоящих представителей Луганска и Донецка"?" - отметила Ясько.

При этом она подчеркнула, что в политических группах и комитетах ПАСЕ большинство людей либо имеют пророссийскую позицию, либо верят российским нарративам, либо они просто не знают какой-то информации.

"Поэтому, если им рассказывать те новости, которые касаются Минского процесса, здесь возникает очень много опасностей, и нам бороться за наши украинские национальные интересы становится труднее", - уточнила депутат.

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