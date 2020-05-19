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Espreso.tvОбществоАрахамия сказал, когда Рада может легализовать игорный бизнес в Украине

Арахамия сказал, когда Рада может легализовать игорный бизнес в Украине


фото: focus.ua
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что Верховная Рада может принять законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине уже до конца мая

Об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина", передает ЭП .

"До конца мая мы его планируем принять", - сказал Арахамия.

Он отметил, что парламент не мог рассматривать подготовленный ко второму чтению соответствующий законопроект в режиме внеочередных сессий, а с возвращением ВР к привычной работе в режиме традиционных пленарных заседаний это стало возможным.

  • Напомним, первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил, что ВР 21 мая рассмотрит во втором чтении законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

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