Apple открыла часть своих магазинов со времени начала карантина: клиентам дают маски

19 мая, 2020, 14:34

Компания Apple вновь открывает свои магазины в разных странах после вынужденного их закрытия из-за карантина

Об этом говорится в открытом письме на имя вице-президента Apple по розничной торговле Дейдра О'Брайена, пишет Liga.tech

По ее словам, сейчас в мире открыто уже 100 магазинов. Компания ориентируется на статистику заболеваемости и придерживается рекомендаций органов здравоохранения. При необходимости магазины будут снова закрыты.

Перечень услуг будет зависеть от магазина. В любом случае можно будет получить консультацию или забрать заказанный онлайн товар. Некоторые магазины будут брать устройства на ремонт и давать консультации "с порога".

Сотрудники контролировать соблюдение установленной дистанции между посетителями и предоставлять маски посетителям, которые не позаботились о маске.

Как сообщает 9to5Mac , пока из всех 510 магазинов Apple в мире остаются закрытыми около 80%.