Apple открыла часть своих магазинов со времени начала карантина: клиентам дают маски
Об этом говорится в открытом письме на имя вице-президента Apple по розничной торговле Дейдра О'Брайена, пишет Liga.tech
По ее словам, сейчас в мире открыто уже 100 магазинов. Компания ориентируется на статистику заболеваемости и придерживается рекомендаций органов здравоохранения. При необходимости магазины будут снова закрыты.
Перечень услуг будет зависеть от магазина. В любом случае можно будет получить консультацию или забрать заказанный онлайн товар. Некоторые магазины будут брать устройства на ремонт и давать консультации "с порога".
Сотрудники контролировать соблюдение установленной дистанции между посетителями и предоставлять маски посетителям, которые не позаботились о маске.
Как сообщает 9to5Mac , пока из всех 510 магазинов Apple в мире остаются закрытыми около 80%.
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