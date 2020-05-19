Абромавичус рассказал о реформе Укроборонпрома

19 мая, 2020, 21:59

Законодательство, которое позволит сделать реформу украинской оборонной промышленности и провести корпоратизацию "Укроборонпрома", может быть принято Верховной Радой в августе-сентябре

Такое убеждение высказал гендиректор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус, сообщает Укринформ.

"Согласно нынешней динамики, я верю, что это законодательство будет принято в августе или сентябре", - сказал Абромавичус.

Он представил стратегию реформирования государственного концерна, которая предусматривает три основных стадии.

До 2021 года ожидается завершение фазы "стабилизации через корпоратизации", которая кроме введения корпоративного управления будет охватывать также имплементации международных стандартов, решения вопросов задолженности и банкротства.

Вторая стадия, предусматривающая консолидацию, реструктуризацию и восстановление оборонных активов, запланированная на период 2021-2022 гг.

Начало третьей фазы реформирования, которая получила название "рост и инновации", ожидается после 2022 года.

При этом сам концерн "Укроборонпром" в нынешнем виде, будет разделен на шесть отдельных корпораций: авиастроение, авиаремонта, ракетостроения, радарных установок и систем ПВО, бронетехники, морских систем.