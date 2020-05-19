773 млн e-mail-адресов и 21 млн уникальных паролей: супер-хакером оказался житель Франковска

19 мая, 2020, 15:19

В Ивано-Франковской области разоблачили хакера, известного в мире под ником "Sanix", который выставил на продажу базу данных, которая была крупнейшим за всю историю массивом похищенных данных

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины установила и задержала хакера, известного под ником" Sanix ". В начале прошлого года он привлек внимание мировых специалистов по кибербезопасности, выложив на одном из форумов объявление о продаже базы с 773 млн адресов электронной почты и 21 млн уникальных паролей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в январе 2019 года о нем писали The Guardian, Forbes и Newsweek, ему посвятил сюжет телеканал Italia 1, ведь база данных, которую он выставил на продажу, была "самым крупным за всю историю массивом похищенных данных".

Специалисты установили, что выставленная хакером на продажу база объемом 87 гигабайт составляет лишь малую часть из общего количества данных, которыми он завладел. Подобных баз похищенных и сломанных паролей у хакера было по меньшей мере семь, общий объем которых достигал почти терабайт. К ним входили персональные, в том числе финансовые, данные жителей Евросоюза и Северной Америки.

СБУ получила информацию, что хакером под псевдонимом "Sanix" является, вероятно, украинец, житель Ивано-Франковской области.

"Киберспециалисты СБУ зафиксировали продажу им баз данных с логинами и паролями к ящиков электронной почты, пин-кодами к банковским карточкам, электронных кошельков криптовалюты, счетов PayPal, сведениями о компьютерах, сломанные для дальнейшего использования в бот-сетях и для организации DDoS- атак ", - добавляется в сообщении.

В рамках уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины подозреваемого задержали. В ходе обысков по месту его проживания правоохранители изъяли компьютерную технику с двумя терабайтами украденной информации, телефоны с доказательствами противоправной деятельности и наличные от незаконных операций в сумме почти 190 тыс. грн и более $ 5 тыс.

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