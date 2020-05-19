20 родственников в реанимации: чемпион UFC рассказал о критической эпидемиологической ситуации в Дагестане

19 мая, 2020, 09:40

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Дагестане является критической

Об этом он сообщил в Instagram .

По словам чемпиона UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в легком весе (до 70 кг), в Дагестане с пневмонией в реанимации находились более 20 его родственников, многие его близких и знакомых умерли.

"У меня лично из близких родственников, я не говорю о знакомых, более 20 человек лежали в реанимации. Многих из них среди нас уже нет. Очень много знакомых умерли, очень многие родители близких знакомых умерли. Взрослые люди тяжело переносят. Это мы молоды, у нас иммунитет сильный, растущий организм и так далее. Подумайте о наших родителях, дедушках и бабушках, детях. пожалуйста, следуйте рекомендациям врачей. Сидите дома", - призвал боец смешанных единоборств.

Напомним, 14 мая у отца Хабиба Нурмагомедова диагностировали коронавирус .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb