20 родственников в реанимации: чемпион UFC рассказал о критической эпидемиологической ситуации в Дагестане
Об этом он сообщил в Instagram .
По словам чемпиона UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в легком весе (до 70 кг), в Дагестане с пневмонией в реанимации находились более 20 его родственников, многие его близких и знакомых умерли.
"У меня лично из близких родственников, я не говорю о знакомых, более 20 человек лежали в реанимации. Многих из них среди нас уже нет. Очень много знакомых умерли, очень многие родители близких знакомых умерли. Взрослые люди тяжело переносят. Это мы молоды, у нас иммунитет сильный, растущий организм и так далее. Подумайте о наших родителях, дедушках и бабушках, детях. пожалуйста, следуйте рекомендациям врачей. Сидите дома", - призвал боец смешанных единоборств.
- Напомним, 14 мая у отца Хабиба Нурмагомедова диагностировали коронавирус .
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