Зеленский назначил главой Днепровского района чиновника, которого Кличко уволил за "очковтирательство"

18 мая, 2020, 17:46

Соответствующее распоряжение Зеленский подписал 18 мая.

"Назначить Щербака Игоря Михайловича председателем Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации", - говорится в документе.

Этого же чиновника в 2015 году уволили с должности заместителя главы Днепровского района за "очковтирательство" в отчетах о ремонте детских площадок.

Поручение освободить Щербака от занимаемой должности отдал мэр Киева Виталий Кличко во время выездного совещания с главами районов.

"Первый заместитель главы Днепровского района Игорь Щербак должен быть уволен за невыполнение своих обязанностей! Я требую от вас уволить человека, который не справилась с поставленной задачей и обманывает руководство", - отмечал тогда Кличко, обращаясь к главе района Ярославу Горбунову.

"Мы посмотрели одну детскую площадку в запущенном состоянии. В километре от нее вторую. И я уверен, если пойдем дальше - найдем еще не одну в таком позорном состоянии. Заместитель главы района поставил подпись под отчетом, что все сделано", - продолжил Кличко.

Он тогда отмечал, что человек, который не выполняет поручения и дает ложную информацию, не будет работать.

В феврале 2020 года Щербак подавал декларацию на должность председателя этой РГА.