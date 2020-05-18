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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил глав всех 10 районов Киева

Зеленский назначил глав всех 10 районов Киева


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский назначил всех председателей районных госадминистраций в Киеве

Распоряжения опубликованы на сайте президента.

Зеленский подписал следующие назначения:

  • Ирина Чечотка - Соломенский район,
  • Сергей Павловский - Святошинский район,
  • Наталья Кондрашова - Печерский район,
  • Кирилл Фесиков - Оболонский район,
  • Игорь Щербак - Днепровский район,
  • Давид Шатиришвили - Деснянский район,
  • Ярослав Лагута - Дарницкий район,
  • Сергей Садовый - Голосеевский район,
  • Олег Гаряга - Шевченковский район,
  • Виктор Смирнов - Подольский район.

Гаряга и Смирнов были переназначены на свои должности. В распоряжениях причиной увольнения указано завершения срока полномочий президента.

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