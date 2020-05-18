Зеленский назначил глав всех 10 районов Киева
18 мая, 2020, 16:17
Президент Владимир Зеленский назначил всех председателей районных госадминистраций в Киеве
Распоряжения опубликованы на сайте президента.
Зеленский подписал следующие назначения:
- Ирина Чечотка - Соломенский район,
- Сергей Павловский - Святошинский район,
- Наталья Кондрашова - Печерский район,
- Кирилл Фесиков - Оболонский район,
- Игорь Щербак - Днепровский район,
- Давид Шатиришвили - Деснянский район,
- Ярослав Лагута - Дарницкий район,
- Сергей Садовый - Голосеевский район,
- Олег Гаряга - Шевченковский район,
- Виктор Смирнов - Подольский район.
Гаряга и Смирнов были переназначены на свои должности. В распоряжениях причиной увольнения указано завершения срока полномочий президента.
- Президент Владимир Зеленский назначил Наталью Кондрашову главой Печерской районной администрации в Киеве, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос называет это назначение креатурой главы Офиса президента Андрея Ермака
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