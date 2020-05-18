Законопроект об игорном бизнесе рассмотрят на следующей пленарной неделе, - Разумков
18 мая, 2020, 14:21
Верховная Рада Украины будет рассматривать законопроект об игорном бизнесе на следующей пленарной неделе, ведь комитет технически не успел его подготовить
Об этом заявил голова ВР Дмитрий Разумков, передает РБК-Украина .
Разумков отметил, что комитет технически не успел подготовить законопроект об игорном бизнесе для рассмотрения на текущей неделе.
"По состоянию на сегодня его нет в повестке дня на эту неделю. Потому что там есть некоторые организационные вопросы, связанные с работой комитета и подготовкой таблицы. Я думаю, что он будет рассматриваться на следующей пленарной неделе", - подчеркнул Разумков.
- Напомним, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил, что ВР 21 мая рассмотрит во втором чтении законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".
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