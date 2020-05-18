Известную латиноамериканскую борчиху нашли мертвой

18 мая, 2020, 17:45

Перуанская борец Джаннетт Мальки была найдена мертвой в одном из хостелов города Кальяо

Об этом сообщает mbs.news.

14 мая перуанка отправилась в гостиницу на свидание с мужчиной, после чего с ней уже никто не общался. Следователи обнаружили на лице погибшей следы побоев. У женщины осталось двое детей.

31-летняя Джаннетт Мальки выступала за национальную команду на Панамериканских играх в 2019 году. Она заняла восьмое место в весовой категории до 62 кг. Женщина является чемпионкой Перу по борьбе.