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Espreso.tvСпортИзвестную латиноамериканскую борчиху нашли мертвой

Известную латиноамериканскую борчиху нашли мертвой


фото: mbs.news
Перуанская борец Джаннетт Мальки была найдена мертвой в одном из хостелов города Кальяо

Об этом сообщает mbs.news.

14 мая перуанка отправилась в гостиницу на свидание с мужчиной, после чего с ней уже никто не общался. Следователи обнаружили на лице погибшей следы побоев. У женщины осталось двое детей.

31-летняя Джаннетт Мальки выступала за национальную команду на Панамериканских играх в 2019 году. Она заняла восьмое место в весовой категории до 62 кг. Женщина является чемпионкой Перу по борьбе.

 

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