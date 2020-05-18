Известную латиноамериканскую борчиху нашли мертвой
18 мая, 2020, 17:45
Перуанская борец Джаннетт Мальки была найдена мертвой в одном из хостелов города Кальяо
Об этом сообщает mbs.news.
14 мая перуанка отправилась в гостиницу на свидание с мужчиной, после чего с ней уже никто не общался. Следователи обнаружили на лице погибшей следы побоев. У женщины осталось двое детей.
31-летняя Джаннетт Мальки выступала за национальную команду на Панамериканских играх в 2019 году. Она заняла восьмое место в весовой категории до 62 кг. Женщина является чемпионкой Перу по борьбе.
- 8 мая бывший тренер знаменитого боксера Мухаммеда Али Джимми Гленн умер от коронавируса.
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