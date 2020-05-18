Вторая волна пандемии может стать еще более смертоносной, - ВОЗ
Об этом в интервью The Telegraph заявил региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге.
По его словам, пандемия еще не закончилась, а вторая вспышка коронавируса может осенью совпасть с ростом других инфекционных заболеваний.
"Я очень обеспокоен двойной волной - осенью у нас может быть вторая волна COVID-19 и новая волна сезонного гриппа или кори", - сказал он.
Клюге отметил, что несмотря на снижение заболеваемости в европейских странах, "нужно готовиться, а не праздновать".
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Он призвал страны использовать время, полученное в результате замедления темпов распространения пандемии, для укрепления систем здравоохранения.
Клюге также считает, что ряд стран поспешил с началом отмены ограничений.
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