 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВторая волна пандемии может стать еще более смертоносной, - ВОЗ

Вторая волна пандемии может стать еще более смертоносной, - ВОЗ


фото: reuters
Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что следующей зимой в Европе возможна вторая волна коронавируса, которая станет еще более смертоносной

Об этом в интервью The Telegraph заявил региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге.

По его словам, пандемия еще не закончилась, а вторая вспышка коронавируса может осенью совпасть с ростом других инфекционных заболеваний.

"Я очень обеспокоен двойной волной - осенью у нас может быть вторая волна COVID-19 и новая волна сезонного гриппа или кори", - сказал он.

Клюге отметил, что несмотря на снижение заболеваемости в европейских странах, "нужно готовиться, а не праздновать".

Читайте также: Пентагон готовится ко второй волне коронавируса

Он призвал страны использовать время, полученное в результате замедления темпов распространения пандемии, для укрепления систем здравоохранения.

Клюге также считает, что ряд стран поспешил с началом отмены ограничений.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 мая, 2020 понедельник

больше новостей

18 мая, 2020 понедельник

17 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать