Вторая волна пандемии может стать еще более смертоносной, - ВОЗ

18 мая, 2020, 16:44

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что следующей зимой в Европе возможна вторая волна коронавируса, которая станет еще более смертоносной

Об этом в интервью The Telegraph заявил региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге.

По его словам, пандемия еще не закончилась, а вторая вспышка коронавируса может осенью совпасть с ростом других инфекционных заболеваний.

"Я очень обеспокоен двойной волной - осенью у нас может быть вторая волна COVID-19 и новая волна сезонного гриппа или кори", - сказал он.

Клюге отметил, что несмотря на снижение заболеваемости в европейских странах, "нужно готовиться, а не праздновать".

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Он призвал страны использовать время, полученное в результате замедления темпов распространения пандемии, для укрепления систем здравоохранения.

Клюге также считает, что ряд стран поспешил с началом отмены ограничений.