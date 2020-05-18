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Espreso.tvОбществоВладельцем ООО "Фокус Медиа" стал Александр Борщевич, издание ФOКУС возглавил Алексей Газубей

Владельцем ООО "Фокус Медиа" стал Александр Борщевич, издание ФOКУС возглавил Алексей Газубей

Владельцем ООО "Фокус Медиа" (журнал ФОКУС и сайт focus.ua) стал бизнесмен Александр Борщевич. С 2016 года компанией владел Анатолий Евтухов (Business Radio Group)

Произошли изменения и в составе редколлегии. Главным редактором ФОКУС стал Алексей Газубей, ранее он возглавлял сайт focus.ua.

"Перед нами стоит задача наращивать влияние и цитируемость издания. Достичь этого мы планируем путем актуализации контента, концентрации усилий на горячих и важных в жизни страны темах, не теряя при этом присущей ФОКУС аналитическое подачи. Мы благодарны предыдущем главреду Евгению Гордейчику за тот весомый вклад, который он внес в развитие бренда, и желаем ему дальнейшего творческого прогресса", - говорит директор "Фокус Медиа" Виктория Калкатина.

"Информационное наполнение журнала начнет меняться. Прежде всего мы будем уделять больше внимания проблемам, которые ежедневно волнуют украинцев. Сегодня страна находится в зоне постоянных изменений, это касается как ситуации с эпидемией, так и сменой векторов реформ от пенсионной до земельной, от проблем диджитализации и утечек баз данных до новых подходов во взаимодействии бизнеса и власти. Мы стремимся помочь нашим читателям разобраться в происходящем", - сообщил главный редактор Алексей Газубей.

Следующий номер журнала, выпуск которого был приостановлен из-за карантина, запланирован на 4 июня. Александр Борщевич в ближайшее время даст развернутое интервью одному из профильных изданий, в котором подробно расскажет о планах по развитию проекта.

ФОКУС - общенациональный общественно-политический еженедельник и интернет-портал. Журнал издается с 2006 года и входит в тройку самых популярных брендов деловой прессы Украины. Издание известно своими рейтингами:

"100 самых влиятельных украинцев", "100 самых богатых украинцев", "100 самых влиятельных женщин Украины" и другими.

Онлайн-версия издания - сайт focus.ua - демонстрирует стабильный рост аудитории: за последние 12 месяцев сайт посетили 15 млн. уникальных пользователей.

 

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