В Израиле изобретатели создали маску с дистанционным управлением, в которой можно есть
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что к маске подключен рычаг, который работает, как велосипедный тормоз. При нажатии маска открывается, чтобы человек смог поесть.
"Маска открывается механически путем дистанционного управления или автоматически, когда вилка приближается к лицу. Тогда вы можете наслаждаться едой. Когда вы извлечете вилку - маска закроется и вы и люди рядом вновь будете защищены от вируса", - говорится в сообщении.
Сообщается, что трудности могут возникнуть при употреблении мороженого или соусов, но с твердыми продуктами проблем не должно быть.
В компании заявили, что уже подали патент на маску, а через несколько месяцев планируют начать производство. Вероятно, они будут стоить до $3.
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