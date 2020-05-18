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Espreso.tvОбществоВ Украине резко увеличивается количество бедных, - ЮНИСЕФ

В Украине резко увеличивается количество бедных, - ЮНИСЕФ

В Украине 6 млн человек могут оказаться за чертой бедности из-за социально-экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19

Об этом свидетельствуют показатели консервативного сценария Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), который базируется на макропрогнозе Кабинета Министров Украины.

Согласно аналитики, уровень бедности возрастет с 27% до 44%. Влияние на детей будет еще более ощутимым: с 33% до 51%. То есть, нынешние расчеты ЮНИСЕФ предполагают, что трудное финансовое положение ожидает каждую вторую семью с детьми.

"ЮНИСЕФ обеспокоен, что ухудшение экономической ситуации будет наиболее разрушительное воздействие на многодетные семьи, одиноких родителей с детьми, семьи с детьми до трех лет и одиноких пенсионеров старше 65 лет", - говорится в официальном пресс-релизе организации.

В связи с критическим ростом детской бедности и незащищенности семей, ЮНИСЕФ призывает президента, парламент, правительство и местные власти принять срочные эффективные меры социальной защиты для смягчения последствий COVID-19.

"Несмотря на существующие ограничения государственного и местных бюджетов, преодоление детской бедности должно стать главным приоритетом, иначе в долгосрочной перспективе неизбежны проблемы развития для всей страны. Речь идет, в том числе, об увеличении количества детей в интернатных учреждениях, эмиграцию, проблемы со здоровьем и экономическим положением семей, а также в целом препятствия к развитию ребенка ", - говорится в обращении.

Также ЮНИСЕФ подчеркивает необходимость разработки кратковременной и долговременной стратегии социальной защиты.

Организация предлагает рассмотреть возможность временной универсальной выплаты всем домохозяйствам с детьми. Также необходимо расширять существующие программы по поддержке семей, в частности, увеличить ежемесячные выплаты помощи при рождении ребенка.

"Международный опыт подтверждает, что сочетание денежных выплат с локальными механизмами социальных услуг является наиболее успешной системой социальной защиты", - заявили в организации.

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