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Espreso.tvОбществоВ Украине начали регулировать цены на молоко, хлеб, гречку и медсредства

В Украине начали регулировать цены на молоко, хлеб, гречку и медсредства

18 мая вступило в силу постановление Кабинета министров о государственном регулировании цен на товары, имеющие существенное социальное значение, и товары противоэпидемического назначения

Об этом говорится в сообщении  Госпродпотребслужбы.

В перечень социально значимых товаров правительство внесло гречку, сахар, пшеничная мука высшего сорта, макаронные изделия (вермишель из муки высшего сорта), пастеризованное молоко в пленке жирностью 2,5%, ржано-пшеничный хлеб, яйца категории С1, тушку куриную, минеральную воду без газа, сливочное масло жирностью 72,5%.

В перечень товаров противоэпидемического назначения попали лекарства, среди которых парацетамол, антисептики и дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты (медицинские маски, халаты).

В частности, государственное регулирование будет осуществляться до окончания карантина путем декларирования изменения розничных цен в случае их увеличения.

Постановление правительства касается только розничных цен, изменение оптово-отпускных цен декларировать не нужно.

Субъекты хозяйствования должны декларировать намерение поднять розничную цену более чем 5%.

Декларирования изменения розничных цен на товары будет осуществляться в электронном виде путем представления сведений с использованием квалифицированного электронной подписи в Госпродпотребслужбу через ее официальный сайт.

  • Напомним, постановлением от 22 апреля Кабинет министров ввел государственное регулирование цен на десять продовольственных товаров, на отдельные лекарства, дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты.

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