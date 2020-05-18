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Espreso.tvОбществоВ Украине государственными праздниками признают Ураза- и Курбан-Байрам

В Украине государственными праздниками признают Ураза- и Курбан-Байрам


фото: tjnews
Президент Владимир Зеленский заявил, что подпишет указ, которым признает Ураза-байрам и Курбан-байрам

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Владимир Зеленский в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа заявил, что два крупнейших исламских праздника станут государственными в Украине. В ближайшее время будет подписан президентский указ.

Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни он планирует подписать указ, согласно которому Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников.

Отметим, согласно закону, государственные праздники - это выходные дни. В то же время существуют памятные дни отмечаются на государственном уровне, однако выходными не являются.

Пока отсутствует информация планируется внедрить два дополнительных выходных в Украине.

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