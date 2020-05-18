В США во время поминальной службы произошла стрельба, 13 раненых
18 мая, 2020, 14:14
В штате Луизиана во время импровизированной поминальной службы произошла стрельба, ранения получили 13 человек
Об этом сообщает Associated Press .
По сообщению полиции, погибших нет, однако один человек сейчас находится в критическом состоянии.
Трагедия произошла в городе Богалуса.
Правоохранители рассказали, что около 150 человек собрались, чтобы почтить человека, который недавно был найден мертвым в лесу.
Отмечается, что огонь по людям вели из машины, проезжавшей мимо.
Сейчас полиция никого не задержала, поскольку нет никаких свидетелей, которые могли бы рассказать больше деталей.
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