В США готовят предложения по выведению цепочек поставок из Китая

18 мая, 2020, 18:15

Американские законодатели и официальные лица готовят предложения, направленные на то, чтобы заставить американские компании вывести свои операции или ключевых поставщиков из Китая

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

В частности, речь идет о налоговых льготах, новых правилах и тщательно структурированных субсидиях.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал распоряжение, которое дало американскому агентству по иностранным инвестициям новые полномочия по оказанию помощи производителям в Соединенных Штатах. По словам Трампа, цель состоит в том, чтобы "сделать все, что нужно Америке для себя, а затем экспортировать в мир, включая лекарства".

Агентство также ссылается на слова нескольких десятков правительственных чиновников из США, которые говорят об идее "перераспределения средств", чтобы поощрить американские компании кардинально обновить свои отношения с Китаем.

При этом Трамп давно пообещал вернуть производство из-за рубежа, но недавнее распространение коронавируса и связанные с ним опасения по поводу зависимости США от медицинских и продовольственных цепочек поставок из Китая затормозили эту идею.

Отмечается, что Конгресс уже начал работу над другим пакетом налогово-бюджетных стимулов для компаний, которые будут выходить из цепочек поставок, связанных с Китаем.

Также подчеркивается, что доля Китая в 2019 году составила около 18% от общего импорта США.

"Коронавирус стал болезненным сигналом, поскольку мы очень зависим от таких стран, как Китай, в том, что касается критически важных предметов медицинского назначения", - заявил сенатор США Линдси Грэм на прошлой неделе.

Между тем Государственный департамент работает с другими агентствами и правительствами других стран над диверсификацией американских цепочек поставок из Китая.

"Это включает возвращение производства в США и расширение нашей базы международных производственных партнеров", - сказал представитель Госдепа.

Ранее Трамп предположил, что мог бы разорвать все связи с Китаем. Также Администрация президента США обдумывает несколько путей возможного наказания или получения финансовой компенсации от Китая.