В МИД Чехии отметили 76-ю годовщину депортации крымских татар

18 мая, 2020, 21:18

Министерство иностранных дел Чехии почтило память жертв депортации крымских татар в 1944 году

Об этом говорится в заявлении на сайте посольства в Киеве.

"Из около 200 тысяч человек, в основном женщин, детей и стариков, почти половина умерла в результате болезней и голода. В 1989 году репрессии временно прекратились, но в последние годы они снова вернулись в Крым. После того, как в 2014 году Российская Федерация аннексировала Крым, началась волна политически мотивированного преследования крымских татар. Была запрещена деятельность Меджлиса, парламента крымскотатарского народа, силовые структуры перешли к жестким репрессиям и заключению тех, кто восстал против российской агрессии. Тысячи крымских татар были вынуждены покинуть свои дома и переселиться в другие части Украины или за границу. В России и Крыму остаются десятки крымскотатарских заключенных", - говорится в сообщении.

Как отметили в заявлении, ситуация в оккупированном Крыму и продолжает ухудшаться, а призывы и рекомендации международных организаций Россия игнорирует.

"Масштабное нарушение прав крымских татар и других жителей продолжается. Кроме того, строго ограничивается свобода слова, и вопреки международному праву оккупационная администрация принуждает население к военной службе", - заявили в посольстве.

МИД чтит память жертв депортации и выражает поддержку крымскотатарский народ в борьбе за свои права.

"Вместе с тем, министерство осуждает современную агрессивную политику России в отношении Украины и политически мотивированное преследование крымских татар", - говорится в заявлении.

Чехия в очередной раз призывает Россию выполнить свои международные обязательства, уважать права жителей оккупированных территорий, освободить политических заключенных и деоккупировать Крым.