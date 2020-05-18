В Ливии проправительственные силы захватили российский ЗРК "Панцирь-С1" (ВИДЕО)

18 мая, 2020, 15:12

В Ливии бойцы проправительственных войск захватили зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРК) наземного базирования "Панцирь" российского производства

Соответствующее видео было обнародовано с освобожденной от "Ливийской национальной армии" авиабазы аль-Ваттия, передает mil.in.ua .

До того как правительственные войска в Ливии захватили установку "Панцирь-1СЭ" на шасси MAN-SX45, они уже фиксировались у бойцов "Ливийской национальной армии".

Кроме того, по состоянию на 20:00 17 мая 2020 года подтверждено уничтожение двух таких установок правительственными войсками Ливии.

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