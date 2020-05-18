В Киеве за сутки 41 новый случай COVID-19, - Кличко
Об этом киевский городской голова рассказал на брифинге, передает Еспресо.TV .
"Друзья! Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирус, увеличилось на 41 человек. Среди них - 5 медиков", - сообщил Кличко
За прошедшие сутки в столице от коронавируса умер один человек. Всего за это время - 49 летальных случаев.
На сегодня в столице уже 2321 подтвержденный случай заболевания COVID-19.
заболели:
- 26 женщин в возрасте от 18 до 82 лет
- 11 мужчин в возрасте от 29 до 65 лет
- 2 девочки в возрасте 5 и 15 лет и 2 мальчика, которым по 9 лет.
В больницы столицы госпитализировали четверо пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
"Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили снова в Дарницком районе - 11 больных. В Святошинском - 9 и по 6 случаев в Деснянском и Оболонском районах столицы. За выходные мобильные бригады медиков отобрали 330 образцов биоматериала для проведения ПЦР-тестов. Всего в лабораторный центр в эти выходные поступило 800 образцов. А проработали в центре 900 тестов ", - добавил мэр.
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