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Espreso.tvОбществоВ Киеве за сутки 41 новый случай COVID-19, - Кличко

В Киеве за сутки 41 новый случай COVID-19, - Кличко


фото: klichko.org
По состоянию на 18 мая в Киеве зафиксирован 2321 случай заражения COVID-19

Об этом киевский городской голова рассказал на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Друзья! Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирус, увеличилось на 41 человек. Среди них - 5 медиков", - сообщил Кличко

За прошедшие сутки в столице от коронавируса умер один человек. Всего за это время - 49 летальных случаев.

На сегодня в столице уже 2321 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

заболели:

  • 26 женщин в возрасте от 18 до 82 лет
  • 11 мужчин в возрасте от 29 до 65 лет
  • 2 девочки в возрасте 5 и 15 лет и 2 мальчика, которым по 9 лет.

В больницы столицы госпитализировали четверо пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили снова в Дарницком районе - 11 больных. В Святошинском - 9 и по 6 случаев в Деснянском и Оболонском районах столицы. За выходные мобильные бригады медиков отобрали 330 образцов биоматериала для проведения ПЦР-тестов. Всего в лабораторный центр в эти выходные поступило 800 образцов. А проработали в центре 900 тестов ", - добавил мэр.

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