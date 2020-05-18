В Киеве с 19 мая начнется вторая волна отключения горячей воды

18 мая, 2020, 15:50

Вторая очередь гидравлических испытаний теплосетей в Киеве начнется 19 мая

Об этом сообщает КП "Киевтеплоэнерго".

"На прочность будут испытывать сети части Соломенки, Шулявки, Теремков, Осокорков и центра Киева. Всего около 10% жилых домов (1300) столицы. Это клиенты, получающие тепловую энергию от ТЭЦ-5. Испытания продлятся около двух недель - до 5 июня", - говорится в сообщении.

Адреса домов, где будет временно отсутствовать горячее водоснабжение в связи с гидравлическим испытанием сетей, размещены на официальном сайте Киевтеплоэнерго.

В предприятии напоминают, что проведение испытаний в межотопительный сезон является обязательным, согласно Правилам подготовки тепловых хозяйств к отопительному периоду, и позволяет исследовать гидравлическую плотность и прочность сетей. А это, в свою очередь, позволяет сократить количество аварийных отключений тепла зимой.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .