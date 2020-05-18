В Киеве с 19 мая начнется вторая волна отключения горячей воды
Об этом сообщает КП "Киевтеплоэнерго".
"На прочность будут испытывать сети части Соломенки, Шулявки, Теремков, Осокорков и центра Киева. Всего около 10% жилых домов (1300) столицы. Это клиенты, получающие тепловую энергию от ТЭЦ-5. Испытания продлятся около двух недель - до 5 июня", - говорится в сообщении.
Адреса домов, где будет временно отсутствовать горячее водоснабжение в связи с гидравлическим испытанием сетей, размещены на официальном сайте Киевтеплоэнерго.
В предприятии напоминают, что проведение испытаний в межотопительный сезон является обязательным, согласно Правилам подготовки тепловых хозяйств к отопительному периоду, и позволяет исследовать гидравлическую плотность и прочность сетей. А это, в свою очередь, позволяет сократить количество аварийных отключений тепла зимой.
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