 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве с 19 мая начнется вторая волна отключения горячей воды

В Киеве с 19 мая начнется вторая волна отключения горячей воды


фото: konkurent.ua
Вторая очередь гидравлических испытаний теплосетей в Киеве начнется 19 мая

Об этом сообщает КП "Киевтеплоэнерго".

"На прочность будут испытывать сети части Соломенки, Шулявки, Теремков, Осокорков и центра Киева. Всего около 10% жилых домов (1300) столицы. Это клиенты, получающие тепловую энергию от ТЭЦ-5. Испытания продлятся около двух недель - до 5 июня", - говорится в сообщении.

Адреса домов, где будет временно отсутствовать горячее водоснабжение в связи с гидравлическим испытанием сетей, размещены на официальном сайте Киевтеплоэнерго.

В предприятии напоминают, что проведение испытаний в межотопительный сезон является обязательным, согласно Правилам подготовки тепловых хозяйств к отопительному периоду, и позволяет исследовать гидравлическую плотность и прочность сетей. А это, в свою очередь, позволяет сократить количество аварийных отключений тепла зимой.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 мая, 2020 понедельник

больше новостей

18 мая, 2020 понедельник

17 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать