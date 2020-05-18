В конце мая "Слуга народа" огласит список кандидатов в мэры, - Арахамия

18 мая, 2020, 20:52

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что фракция до конца мая объявит имена кандидатов в мэры городов от политической партии

Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Мы над этим работаем, но мы никого не объявляем, пока мы не сделаем необходимые замеры. Есть города, где достаточно прочные рейтинги в текущих мер. "Ноунейм" условный не может с ними соревноваться априори", - сказал Арахамия.

По его словам, выдвигать в мэры нужно людей, которые имеют рейтинг.

"Без рейтинга человека нет смысла отправлять, это будет сознательным поражением. Поэтому мы до конца мая получим измерения, и после этого публично объявим, кто же наши кандидаты от нашей партии", - сообщил он.