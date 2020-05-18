 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ конце мая "Слуга народа" огласит список кандидатов в мэры, - Арахамия

В конце мая "Слуга народа" огласит список кандидатов в мэры, - Арахамия


фото: РБК-Україна
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что фракция до конца мая объявит имена кандидатов в мэры городов от политической партии

Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Мы над этим работаем, но мы никого не объявляем, пока мы не сделаем необходимые замеры. Есть города, где достаточно прочные рейтинги в текущих мер. "Ноунейм" условный не может с ними соревноваться априори", - сказал Арахамия.

По его словам, выдвигать в мэры нужно людей, которые имеют рейтинг.

"Без рейтинга человека нет смысла отправлять, это будет сознательным поражением. Поэтому мы до конца мая получим измерения, и после этого публично объявим, кто же наши кандидаты от нашей партии", - сообщил он.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 мая, 2020 понедельник

больше новостей

18 мая, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать