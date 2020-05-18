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Espreso.tvОбществоВ Греции открыли для посетителей более 200 памятников, в том числе Акрополь

В Греции открыли для посетителей более 200 памятников, в том числе Акрополь


фото: reuters
Власти Греции открыли для посещения Акрополь в Афинах и более 200 других античных памятников на открытом воздухе

Об этом сообщает Ekathimerini .

Среди других открытых объектов - храм Зевса Олимпийского, Древняя Агора и Римская Агора в Афинах, храм Посейдона в Аттике, Храмовый комплекс на острове Самотраки и античный театр древнемакедонского города Филиппы.

В летний сезон археологические площадки работать по продленным графиком с 8 до 20 часов.

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Посетители и сотрудники должны будут соблюдать необходимые меры гигиены и безопасности, предусмотренные в инструкции системы здравоохранения. В частности, будет осуществляться допуск только определенного числа посетителей, а также использоваться отдельные входы и выходы.

Кроме того, посетителям рекомендуется использовать защитные маски и антисептик.

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